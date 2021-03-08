В нижнетавдинской поликлинике пациенты смотрят под ноги, чтобы дойти до нужного кабинета

В нижнетавдинской поликлинике пациенты смотрят под ноги, чтобы прийти к нужному кабинету Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В нижнетавдинской поликлинике Областной больницы №15 пациентам помогают найти кабинет нужного специалиста, просят надеть бахилы и обработать руки санитайзером. Более того, иногда провожают до места осмотра – это касается пожилых, чтобы им было спокойнее.

Молодежь сама идет к терминалу электронной очереди или прямиком к доктору. Сориентироваться помогает новая навигация: на стенах есть стрелки и пояснения, где и какого специалиста можно найти. Можно смотреть прямо под ноги: разноцветные линии приведут к нужному кабинету.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, взрослая поликлиника выдержана в сине-голубой цветовой гамме, женская консультация – в розовой. На стенах детской поликлиники нарисованы веселые лесные звери, здесь же есть игровые доски, игрушки, развивающие мелкую моторику, интерактивный экран с играми.