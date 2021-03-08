Жителям Голышманово предлагают создать символ к 110-летию района. Фото? Голышмановский городско округ в VK

Символ (катышок) к 110-летию Голышманово предлагают изготовить жителям городского округа. По словам педагога-организатора местного молодежного центра Надежды Степановой, его будет нужно презентовать на ежегодной выставке-конкурсе художественного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

- «Катышок – это собирательный образ, символ Голышманово, потому что поселок раньше назывался Катышка. Голышмановским умельцам предстоит придумать, как он мог бы выглядеть и воплотить авторское видение в жизнь, - цитирует Надежду ИА «Тюменская линия».

Все принесенные символы планируют собрать в общую инсталляцию, своеобразный юбилейный арт-объект. В выборе материала и размерах изделия жителей не ограничивают. Главное – чтобы он отражал традиции Голышманово.

Заявки можно направлять до 28 марта по адресу stepanova-gmc@yandex.ru, принести работы – с 22 по 25 марта во второй корпус молодежного центра. Положение и форма заявки размещены на сайте Голышмановского молодежного центра. Предусмотрен организационный взнос – 30 рублей для юных мастеров и 60 рублей – для взрослых.