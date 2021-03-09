На улице Профсоюзной в Тюмени отключат светофоры. Фото: Ольга Крыльцова

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 марта, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на улице Чаркова на повороте на Матмассы, с 9.00 до 16.00 – у остановки «Элеватор» на улице Дамбовской, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Осипенко и Немцова и Профсоюзной и Дружбы.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.