Пруд, беседки, лыжня: в Тюмени появится новое место для отдыха

В Тюмени появится новое место для отдыха. Фото предоставлено "КП".

Тюмень продолжает расти и развиваться. Ежегодно вместе с новыми микрорайонами в городе появляется все больше мест для развлечений, прогулок и занятий спортом. В следующем году в центре города появится еще одна зона отдыха – пруд с велосипедной и пешеходной дорожкой вокруг.

Новое пространство будет открыто на территории жилого комплекса «Ситион» от ПСК Дом девелопмент. Таким образом водоем, несомненно, станет центром притяжения как для жителей строящихся домов, так и для всего города.

Фото предоставлено "КП".

По задумке вокруг пруда расположатся прогулочная и спортивные трассы. Летом дорожки идеально подойдут для занятий бегом, зимой их займут любители покататься на лыжах. Причем проводить свободное время с пользой для здоровья получится и ранним утром, и поздним вечером – все благодаря грамотно продуманному освещению территории.

Для спокойного отдыха предусмотрены скамейки и беседки, неподалеку установят современные детские и спортивные площадки. Не обойдется и без озеленения – в окружении пруда планируется высадка деревьев и кустарников.

Чья идея?

Инициатива обустройства новой зоны отдыха принадлежит застройщику ПСК Дом девелопмент, который возводит жилой комплекс «Ситион». Разработку благоустройства акватории девелопер доверил специалистам московской архитектурной мастерской. На счету которой более 200 проектов: необычные парки, бульвары, общественные пространства в разных городах страны.

Столичные архитекторы продумали и благоустройство двора, в частности разделили детские игровые площадки по возрастной категории, чтобы школьники не мешали малышам, уделили внимание освещению, озеленению, проработали общественные пространства и точки, где можно находиться одному.

О жилом комплексе

ЖК «Ситион» включает два высотных дома в 24 этажа – это одни из самых высоких домов района. Ничто не помешает жильцам наслаждаться видами на вечерний город и Туру через окна с панорамным остеклением на последних этажах.

Фото предоставлено "КП".

Многоквартирники появятся в районе Дома печати, откуда удобно добираться до точек интереса. Так, например, совсем рядом находится гипермаркет «О’Кей», всего за 4 минуты можно дойти до Загородного сада, за 20 минут – доехать до Гилевской рощи.

Сроки сдачи проекта запланированы на 4 квартал 2022 года.

О застройщике

ПСК Дом девелопмент – лидер в Тюменской области по объему текущего строительства, а также компания №1 в списке застройщиков региона с наивысшим рейтингом надежности, согласно данным ЕРЗ.РФ

Компания работает с 2000 года. За это время построили 93 жилых дома, и сегодня каждый 20-й тюменец проживает в квартирах ПСК «Дом девелопмент».

Адрес отдела продаж: ул. Новгородская, 10

Телефон: +7 (3452) 60-86-62

Сайт: http://ситион72.рф/

Застройщик: ООО «ТСЗ», ИНН 7202215668. Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Не является публичной офертой.