Погода на 9 марта в Тюмени: снегопад ослабнет к вечеру

В Тюмени снегопад ослабнет к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 марта, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий снег. Утром – без осадков. Днем он пойдет снова, но уже сильнее, и только вечером ослабнет.

Температура воздуха ночью будет минус 8 градусов, днем – минус 4. Вечером столбики термометров покажут 9 – 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

9 марта отмечается день обретения главы Иоанна Крестителя. Этот день предсказывал погоду на апрель: «Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу». День 9 марта в народе зовут еще Дмитриевым днем. И по этому дню судили о погоде на праздник Пасхи: «Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу». Если рога луны яркие и крутые – к морозу.