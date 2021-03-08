Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 марта 2021 увеличилось на 79 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного Штаба число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 марта 2021 года увеличилось на 79 человек, в т.ч. заболел 1 ребенок. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 31965 человек.

Также за сутки выздоровел 81 человек (за весь период – 30139 человек). На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, под медицинским наблюдением – 6266 человек, на перевахтовке – 1020 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 305 пациентов с коронавирусом.