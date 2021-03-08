В Викулово десятиклассницу на месяц пересадили за парту героя Анатолия Давыдова. Фото: викуловская школа №2

В викуловской школе №2 открыли парту героя в честь местного краеведа, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Давыдова.

«Парта героя» - федеральный образовательный проект, который реализуется с 2018 года. В школах ищут специальное учебное место, посвященное герою, который жил в этом населенном пункте или учился в этой школе. За такие парты садят только активистов, отличников, победителей олимпиад, общественников и волонтеров.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Евгении Черняковой, в школе №2 открытие парты приурочили к предстоящему 330-летию Викулово. Анатолия Давыдова, который внес неоценимый вклад в изучение истории родного края, выбрали на заседании совета старшеклассников школы.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», право первой сесть за парту героя удостоилась десятиклассница Лиза Селедкова - победитель муниципального и регионального этапов олимпиады школьников, призер Всероссийского конкурса сочинений. Сидеть за этой партой она будет месяц.