Александр Моор поздравил жительниц Тюменской области с 8 марта Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Международным женским днем 8 марта. Глава региона пожелал дамам здоровья, благополучия, мира, понимания, любви и радости.

- Вы даете начало новой жизни, своей женской мудростью и чуткостью укрепляете семейный очаг, а любовью и поддержкой вдохновляете на новые свершения, - отметил Александр Моор.

От лица мужчин губернатор подчеркнул, что женщины – самое главное украшение нашей жизни.

- Любите и будьте любимы! С праздником! – написал губернатор на своей страничке в соцсети.