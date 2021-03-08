Прокуратура организовала проверку по факту пожара на Олимпийской, в котором пострадали женщина и ребенок

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского округа Тюмени проверить, как исполнялось законодательство о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Напомним, накануне, 7 марта, в одной из квартир дома №32 по ул. Олимпийской произошел пожар.

В ЧП пострадали женщина и ее трехлетний сын. В тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Причины пожара устанавливаются.

При наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования.