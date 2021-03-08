В День 8 марта тюменцы сметают с полок качотту, чеддер, пармезан и камамбер. Фото: Мегатюмень

В Международный женский день 8 марта тюменские ТРЦ креативно подошли к поздравлениям местных жительниц. Например, на одной из точек по ул. Менделеева до вечера 8 марта 2021 будет работать ярмарка товаропроизводителей Тюменской области и соседних регионов.

В палатке «Сыроварня Siньор Джованни» можно купить сыры на любой вкус и цвет: пармезан, раклет, монтазио с трюфелем, грюйер, буррата, «Дамский», камамбер, чеддер и многие другие. По словам продавца, натуральные сыры из коровьего молока делают по авторским рецептам и европейским технологиям. Все добавки – растительные.

- Что касается фаворита среди сыров, которые представлены на прилавке, то особой популярностью пользуется Качотта с пажитником. На втором месте – Дамский, а на третьем – Чеддер. Пармезан берут, в основном, любители. А эти – почти всем нравятся, - рассказала продавец.

Кроме того, в лавке можно купить крупные оливки, масла и мясные деликатесы. Продавец признается, что продажи в преддверии праздника идут хорошо.