Тюменка помянула чумазую черепашку, выжившую в сточных водах семь лет назад Фото: pixabay.com

Тюменка Наталья Копытова работает на очистке стоков два десятка лет: она обслуживает оборудование по очистке. Семь лет назад к ней приплыла маленькая чумазая черепашка, которая могла попасть в стоки из-за баловства детей.

- Я иду, а она лежит на мусоре - красноухая пресноводная черепаха. Я за ней ухаживала, любила ее. Сколько коллекторов она прошла и уцелела. Когда увидела ее в стоках, то подумала, что она мертвая. Но она начала шевелить лапками. Я не смогла ее выкинуть. Я купила аквариум. Она жила у меня семь лет, подросла, - цитирует Наталью издание «Тюменская область сегодня».

В марте 2020 года черепашка умерла.

Кроме «живой» находки к Наталье «приплывали» резиновые сапоги и советское ведро, которое позже пригодилось в хозяйстве.