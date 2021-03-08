Участникам «Тобольской блошинки» предоставят ярмарочные домики Фото: Татьяна Коркина

Для участия в универсальной ярмарке «Тобольская блошинка», которая проводится до 31 ноября 2021 года, приглашают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ярмарка проходит на Базарной площади, которая находится на туристическом маршруте города. Организатор ярмарки готов предоставить бизнесменам ярмарочные электрифицированные домики с отдельным входом абсолютно бесплатно.

В 2021 году на Базарной площади планируется масса городских мероприятий. На них и будут проходить ярмарки с дополнительным размещением предпринимателей в палатки. В течение всего срока ярмарки домики будут охранять.

Для участия необходимо заполнить заявку и приложить минимальный пакет документов. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (3456) 24-12-45, сообщает «Вслух.ру».