Сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с Международным женским днем 8 марта Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В преддверии Международного женского дня 8 марта сотрудники ГИБДД Тюменской области следят за соблюдением правил дорожного движения женщинами-водителями. По данным региональной Госавтоинспекци, сейчас более половины кандидатов в водители, впервые получающих водительские права – это женщины. На дороги Тюменской области в 2020 году выехали более 4,5 тысяч женщин – все они сдали экзамены в ГИБДД после обучения в автошколах.

Отмечается, что женщины лучше мужчин сдают теорию, а практику – наравне с мужчинами. Между тем, в среднем каждое седьмое ДТП в Тюменской области совершают женщин-водители.

Перед праздником автоинспекторы поздравили женщин на дорогах, вручив им цветы и памятки по безопасности дорожного движения.