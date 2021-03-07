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Тюменцам рассказали, как побороть зависимость от сладкого

Рацион сладкоежкам стоит поменять
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рассказали, как побороть зависимость от сладкого

Тюменцам рассказали, как побороть зависимость от сладкого

Фото: Татьяна Коркина

Тюменский врач-нутрициолог Татьяна Щербич рассказала, что нужно делать, чтобы побороть сладкую зависимость. Если 100 лет назад люди потребляли 5 килограммов углеводов в год на человека, то сейчас этот показатель доходит до 45 килограммов. По её словам, сахар мешает всасыванию полезных микроэлементов (медь, железо, цинк), в итоге снижается иммунитет.

- Зависимость от сахара в 8 раз сильнее, чем от опиума, то есть сахар признан наркотиком. Когда в организме нарушается баланс микроэлементов, у человека возникает желание съесть что-нибудь сладкое. Это ведет к болезням, - рассказала Татьяна Щербич.

По мнению нутрициолога, для того, чтобы побороть зависимость от сладкого, нужно добавить в пищу протеин, животные жиры, овощи и семена. При таком рационе отказаться от сладкого гораздо проще, сообщает "Вслух.ру".

Будь здоровЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье