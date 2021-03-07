Тюменские школьники участвуют в региональном шахматном онлайн-турнире Фото: pixabay.com

На базе 28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» стартовал Тюменский региональный шахматный онлайн-турнир. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, состязания проходят в четыре этапа. Это командный турнир, личное первенство, состязания педагогов и семейные шахматы.

На первом этапе соревнований (в командном турнире) участвовали 294 ученика начальной школы и ученики 5 – 11 классов. Турнир проходил в онлайн-формате по «швейцарской системе» проведения в 7 туров. Для того чтобы уменьшить возможность подсказок, контроль времени составил 5 минут на игру каждому участнику и 5 секунд на каждый сделанный ход.

Организаторами турнира выступили ТОГИРРО, областная школа А. Е. Карпова и Тюменская областная шахматная федерация.