В тюменском ДК «Нефтяник» прошел концерт «Я милую узнаю». Фото: ТКТО

Праздничный концерт «Я милую узнаю» состоялся во Дворце культуры «Нефтяник» накануне Международного женского дня. На сцене выступили популярные солисты и творческие коллективы Тюменского концертно-театрального объединения. Среди них: Сергей Дьяконов-Дьяченков, Михаил Шепеленко, Юлия Варламова, вокал-группа «Санрайз», эстрадно-джазовый оркестр «Золотая труба» и другие.

По окончании музыкального праздника зрители наперебой делились эмоциями от увиденного. Например, тюменка Лариса Саукова пришла на концерт всей семьей – такой подарок ей преподнес муж.

– Праздник будет завтра, но уже сегодня у всех нас праздничное настроение, ощущение весны и любви, солнца и тепла. Такие чувства нам передали артисты, за что им огромная благодарность, – цитирует Ларису издание «Тюменская область сегодня».

Программу концерта организовал главный режиссер Тюменского театра кукол, заслуженный артист РФ Сергей Грязнов.