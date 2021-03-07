Масленица в Тобольске – 2021: где и когда пройдут праздничные гулянья

Масленица в Тобольске 2021: где и когда пройдут праздничные гуляния Фото: Татьяна Коркина

Масленица в Тобольске в 2021 году пройдет 14 марта на обновленной Базарной площади и ул. Мира. Праздничные гулянья стартуют с игровой эстафеты «Блинные гонки»: участники в костюмах пробегут от Базарной площади до Музея семьи императора Николая II и обратно с блинами на сковородке.

На улице Мира будут перетягивать 250-метровый канат, чей вес составляет 115 килограммов. Принять участие в забаве могут все желающие.

Также в Тобольске состоятся соревнования по кёрлингу, хоккею в валенках, блинный квест «Масленичная седмица», конкурс на лучшую куклу-чучело и покорение столба с подарками. По информации ИА «Тюменская линия», также пройдет концерт лучших коллективов городского Центра культуры и искусств.

В конце праздника в районе Александровского сада сожгут чучело Масленицы.