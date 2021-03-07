На филателистской выставке в Тюмени можно увидеть открытки с советскими марками

На филателической выставке в Тюмени можно увидеть открытки с советскими марками Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на развитие интернета, многие тюменцы по-прежнему любят поздравлять родных и близких открытками, отправленными почтой. По словам пресс-секретарья УФПС Тюменской области Татьяны Пономаревой, во всех почтовых отделениях области представлен большой ассортимент открыток, в том числе к 8 Марта.

Как сообщает портал «Мегатюмень», на открытки тюменцы и гости города могут поставить специальные штемпели. А художественные оттиски «8 Марта», «Посткроссинг», «Сквозь глубину веков» украсят праздничные открытки и открытки с местными достопримечательностями.

Тем временем в почтовом отделении № 26 (ул. Республики, 144) проходит филателистская выставка. На ней можно увидеть открытки с советскими марками за 4 и 5 копеек. Там же можно прикупить и художественные марки.