Тюменцам рассказали, как найти хорошего репетитора для подготовки к сессии Фото: Татьяна Коркина

Тюменский репетитор Евгения Мещьщикова поделилась секретами правильной подготовки к экзаменам. По её словам, вне зависимости от формата проведения (очный или дистанционный), индивидуальные занятия в приоритете.

- В группе не так сильно успеваешь уделить всем внимания, проверить задания, не хватает времени, а индивидуально всё можно успеть и проработать нюансы. Оптимальное время занятий для школьников – час, для студентов – полтора часа, - рассказала Евгения Менщьщикова.

Хорошего репетитора можно найти благодаря «сарафанному радио». Не стоит брать студента без наработанного навыка, опыта и знаний. Кроме того, хороший репетитор не возьмет ученика зимой, т.к. на подготовку остается мало времени.

Если репетитора все-таки нашли через интернет, то стоит позаниматься на пробном занятии. В первую очередь должен быть контакт ребенка и преподавателя.