В Тобольске креативную молодежь зовут на репетицию областной студвесны

На базе мультицентра «Моя территория» 19, 20 и 21 марта состоится подготовка к конкурсу «Областная студенческая весна – 2021». Как сообщает портал «Мегатюмень», любой желающий может подать заявку до 18 марта.

На школе «Студвесны» проведут трехдневный интенсив с теоретической и практической базой для студентов, которые хотят победить в конкурсе. Мастер-классы и репетиции будут сопровождать региональные и городские эксперты по моде, видео, медиа, театральному, музыкальному и другим жанрам. После обучения участники отрепетируют номера и представят их на итоговом городском показе.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светланы Спеховой, в студенческой среде большая конкуренция, а ресурсы для участия в крупных проектах есть не у всех. Поэтому здесь поддерживают и слышат творческую молодежь.

– Чтобы стать достойным соперником, нужно постоянно работать над собой и иметь объективную оценку опытного наставника. Возможность засиять на областной сцене обязательно получат те, у кого горят глаза, и кто готов к развитию, готов перенять опыт и выдать уникальный продукт, – отметила она.

Подробности можно уточнить в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».