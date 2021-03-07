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Общество

Жители Тюменского района могут заняться ягодным бизнесом

По мнению специалистов, это удачная идея для самозанятых
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители Тюменского района могут заняться ягодным бизнесом

Жители Тюменского района могут заняться ягодным бизнесом

Онлайн-встреча предпринимателей, представителей хозяйств, управления АПК и самозанятых жителей, посвященная ягодному бизнесу, состоялась в администрации Тюменского района. По словам гендиректора предприятия «Ягоды плюс» Эльмара Ибукова, выращивание, сбор и переработка ягод может быть удачной бизнес-идеей.

Сейчас это предприятие является резидентом индустриального парка «Боровский» и занимается заготовкой ягод, грибов, кедровых орехов, а также закупом яблок у дачников и садоводов. Продукцию отправляют в федеральные и региональные сети, в школы, детсады, больницы и санаторно-курортные учреждения Тюменской области. Для загрузки мощностей компания постоянно нуждается в ягодах от населения.

Кроме того, компания помогает самозанятым жителям с выращиванием ягод в Тюменском районе. По словам главы крестьянского хозяйства «Плодовое» Светланы Гавриловой, специалисты готовы индивидуально консультировать, как кустарникам лучше прижиться.

У всех желающих включиться в ягодный бизнес есть время для принятия решения. В апреле состоится новая встреча с теми, кто готов заняться ягодным бизнесом.