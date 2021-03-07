Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 7 марта 2021 увеличилось на 80 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 7 марта 2021 года увеличилось на 80 человек, в числе заболевших трое детей. Таким образом, всего с начала пандемии заразу подхватили 31886 человек.

За сутки выздоровели 87 человек (за весь период – 30058), 16 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 6412 человек – под медицинским наблюдением. Еще 1020 человек находятся на перевахтовке.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончались четыре женщины.