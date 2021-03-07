В Тюменской области за сутки умерли четыре женщины с подтвержденным коронавирусом Фото: pixabay.com

Четыре женщины с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тюменской области. Таким образом, общее число погибших от ковида составило 305 пациентов.

От острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза скончалась 70-летняя женщина. 74-летняя пациентка умерла от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

От острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний погибла 61-летняя женщина. Её ровесница умерла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.