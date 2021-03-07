Аптеку ялуторовской больницы «переселили» в отремонтированное помещение Фото: Татьяна Коркина

Аптечная служба работает в стационаре ялуторовской областной больницы № 23. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, лечение здесь проходят до 9 тысяч пациентов в год. По словам фармацевта аптеки Натальи Исхаковой, специалисты ведут учет доставленных и использованных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших.

– Они имеются в достаточном количестве, даже с запасом. На всех хватает, как и перевязочных материалов. Регулярно старшие медицинские сестры отделений пишут нам, какие препараты и материалы им нужны, мы сводим данные, формируем заказы и три раза в неделю передаем в отделения наборы необходимых лекарств, – говорит Наталья Исхакова.

Для удобства фармацевтов нужны хорошие условия, поэтому аптечную службу больницы недавно переселили в отремонтированное помещение. Аптеку отделили от стационара перегородкой, покрасили стены, заменили двери и поставили на окна решетки. Теперь здесь созданы все условия, чтобы правильно и безопасно хранить препараты и материалы.