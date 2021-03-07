После просмотра нового спектакля тюменцы убедятся, что люди-инвалиды – сильные личности

После просмотра нового спектакля тюменцы убедятся, что люди-инвалиды - сильные и смелые личности

Ровно 120 человек с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и люди без ограничений по здоровью примут участие в благотворительном инклюзивном спектакле «Особое виденье завтра». Как сообщает ИА «Тюменская линия», премьера постановки намечена на 29 и 30 июня 2021 года.

По словам руководителя социального проекта «Творческий путь», директора АНО «Дельфин» Екатерины Бертрам, за основу постановки режиссеры взяли путешествие по 12 странам.

– Наши актеры, непрофессионалы, расскажут о традициях и достопримечательностях этих стран словами, песнями, танцами. Сейчас идет активная работа с ними на мастер-классах, – рассказала Екатерина.

Зрители спектакля увидят, как нестеснительны актеры, которые продемонстрируют свои страхи и поделятся мечтами и надеждами. Как отметил режиссер постановки Дмитрий Кукле, в конце спектакля каждый сможет убедиться, что люди с ОВЗ – смелые и сильные личности.