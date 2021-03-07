Интеллектуалы Тобольска играют в областную лигу

Тобольские эрудиты собрались в мультицентре «Моя территория», чтобы сыграть в областную лигу. Это большое событие для знатоков региона. По словам руководителя Интеллектуального движения Тюменской области Олега Войкина, к участию пригласили городские команды вузов и колледжей, а также школьные команды.

– Вопросы лиги подойдут как новичкам, так и очень опытным игрокам, – рассказал Олег.

Движение интеллектуалов Тюменской области проводит несколько видов игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Организаторы также проводят бесплатные тренировки и чемпионаты по всей области, сообщает «Тюменская область сегодня».