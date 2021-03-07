Погода в Тюмени 7 марта 2021: небольшой снег и юго-западный ветер Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня 7 марта, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура -15,-20, местами до -25,. Днём пройдет небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура -2,-7, местами до -12.

По народному календарю 7 марта – День Маврикия. По церковному календарю, это день поминания св. Маврикия мученика и семидесяти воинов. В этот день, как гласят приметы, птицы возвращаются из теплых стран.