Инвесторы Тюменской области разрабатывают инвестиционные профили Фото: pixabay.com

Процесс разработки Инвестиционных профилей муниципальных образований до 2024 года начался в Тюменской области с декабря 2020 года. Как сообщили в региональномдепартаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в нем принимают участие почти 160 предпринимателей, выступивших в качестве экспертов.

Инвестиционный портфель – это программа развития муниципального образования, призванная помочь администрации улучшить привлекательность территории для инвесторов и населения. Документ разделен на три части: «Инвест Бук», «Инвест Гайд», «Инвест Трэкинг». В первом документе – анализ возможностей, преимуществ и ресурсов территории, на основе которых можно увидеть перспективы развития на 3-5 лет. На основе этого готовится реестр ресурсов муниципального округа и степень их использования в экономике.

Для того, чтобы понять, как обеспечить занятость жителей района, и готовы ли местные развиваться на территории, организовали анкетирование бизнеса и населения. Предприниматели и жители муниципальных образований выступили в качестве экспертов, и их мнение – основа для создания первого раздела инвестиционных профилей.