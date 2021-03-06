Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 марта 2021 года увеличилось на 83 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 марта 2021 увеличилось на 83 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным оперативного штаба на 6 марта 2021 года, число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 83 человека, из них 5 – дети. Таким образом, общее количество заболевших ковидом с начала пандемии составило 31806 человек.

Между тем,за сутки выздоровели 90 человек (за весь период – 29971 человек). На искусственной вентиляции легких остаются 14 пациентов, 6503 человека – под медицинским наблюдением. На перевахтовке находятся 1020 человек.

Напомним, также, что за прошедшие сутки умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом. У них были сопутствующие заболевания.