В Тюменской области скончались две пожилые женщины с подтвержденным коронавирусом Фото: pixabay.com

В Тюменской области за сутки скончались ещё два пациента с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число погибших от ковида составило 301 человек.

Несмотря на усилия врачей, 79-летняя женщина скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Вторая погибшая – 67-летняя женщина. Она умерла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.