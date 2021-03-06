Три человека пострадали в аварии на перекрестке Западносибирской и Казачьих лугов в Тюмени. Фото: ЧС Тюмень

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в утренней аварии, которая произошла в Тюмени на перекрестке улиц Западносибирская и Казачьи Луга. По данным портала «Мегатюмень», здесь столкнулись автомобили Toyota Corolla и Skoda Yeti.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, один из водителей нарушил очередность проезда. В результате столкновения пострадала 44-летняя водитель «Тойоты», ее 13-летняя дочь и 52-летняя пассажирка «Шкоды».

На месте ДТП работала бригада скорой помощи. Медики помогли пострадавшим на месте аварии, госпитализация не потребовалась.