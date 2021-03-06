Депутат Госдумы поблагодарил председателя Союза пенсионеров Тюменской области за мудрые советы и изумительную красоту

Депутат Государственной Думы Иван Квитка накануне Международного женского дня 8 марта подарил сладкие наборы к чаю медработникам районных больниц. По его словам, трепетное отношение, которое женщины дарят людям, не может не восхищать.

- Женщины Тюменской области обладают удивительной красотой и силой. В Великую Отечественную войну они наравне с мужчинами принимали на свои плечи и фронтовые обязанности, и работу в тылу. Именно они, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасали наших солдат, лечили им раны. Сегодня прекрасная половина человечества также трудится на передовой, сражаясь с коварным коронавирусом, - отметил Иван Квитка.

Депутат Государственной Думы пожелал женщинам весеннего настроения, радости и благодарных пациентов. Кроме того, он поздравил с праздником председателя Союза пенсионеров России Тюменской области Нину Половникову. Иван Квитка поблагодарил её за активную жизненную позицию, изумительную красоту и мудрые советы.

- От души желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго, – сказал депутат.