В Тобольске коммунальщики подали в суд на блогеров, снявших «уничижительное» видео о их работе Фото: Татьяна Коркина

Городской суд Тобольска изучил резонансное дело местных блогеров и направил в Арбитражный суд Тюменской области. Иск подал руководитель ООО «Историческая часть» к Валерию Харенко и Аллахвердиеву Ясину Вели оглы о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, поводом для разбирательств стали видеоролики о проблемах городского ЖКХ, которые блогеры опубликовали в соцсетях 21 октября 2020 года. Истец считает, что они уничижительно обращаются к нему, как к руководителю предприятия, и его компании.

Напомним, видео посвящено обслуживанию дома №9 в 10-м микрорайоне и дома №64а по ул. Ремезова в Тобольске.