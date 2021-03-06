В Тюмени на 6,5 лет посадили наркобизнесмена, получавшего «зарплату» в биткоинах Фото: Татьяна Коркина

Районный суд Тюмени вынес приговор 33-летнему наркобизнесмену из Санкт-Петербурга Владимиру Ч. По данным пресс-службы Тюменского областного суда, теперь он отсидит 6,5 лет в колонии строгого режима.

В ноябре 2019 года, желая «легких» денег, мужчина познакомился с двумя наркодельцами через мобильное приложение. Один из них оказался организатором преступной группы, разработавшей схему сбыта сильнодействующих наркотиков через Интернет. Мужчина сам распределял роли, контролировал и координировал действия соучастников.

Покупая оптом крупные партии наркотиков, он поставлял их через тайники Владимиру и его коллеге-поддельнику, фасовавших товар на мелкие партии. Парочка делала тайники-закладки и передавала главарю их координаты с привязкой к GPS-навигатору. Дельцы размещали закладки от 10 до 300 граммов в Тюменской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

Работу наркодельцов оплачивали биткоинами, которые перечисляли на неперсонифицированные счета платежных систем.

В конце февраля 2020 года на машине «Ауди А8L» они приехали в лес у СНТ «Лесной-5» Двуреченского сельского поселения Пермского края и забрали из тайника более 9 кг сильнодействующего наркотика – мефедрона. Часть наркоты они спрятали в Пермском крае и Свердловской области, а оставшиеся 7 привезли в Тюменскую область и разложили по семи тайникам в Тюменском районе.

Спустя несколько дней молодые люди попались оперативникам в Тюменском районе. На 40 километре автодороги Р402 «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск» полицейские остановили их машину и, во время досмотра, обнаружили крупную партию наркотиков.