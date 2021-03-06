В Тюмени оштрафовали предприятие, которое напичкало антибиотиками котлеты и пельмени

В Тюмени оштрафовали предприятие, которое пичкало антибиотики в котлеты и пельмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На 150 тысяч рублей оштрафовали тюменское предприятие по производству пельменей и котлет ООО «Достаток». Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, 2 октября 2020 года в пробах мясной продукции обнаружены антибиотики энрофлоксацин и налидиксовая кислота. А по требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» наличие антибиотиков в мясной продукции не допускается.

После того, как Россельхознадзор выявил некачественные и опасные полуфабрикаты, в ноябре 2020 года компании выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии. В отношении предприятия возбудили дело об административном правонарушении, которое направили в Арбитражный суд Тюменской области.

В феврале 2021 года суд решил привлечь юрлицо к ответственности в виде штрафа.