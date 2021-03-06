В Тюмени поставят спектакль по мотивам трагической истории «псковских Бонни и Клайда»

В Тюмени поставят спектакль по мотивам трагичной истории «псковских Бонни и Клайда»

Спектакль «Бонни и Клайд. Тюмень» на основе истории псковских подростков Кати Власовой и Дениса Муравьева поставят на сцене МТЦ «Космос». Режиссером постановки, премьера которой намечена на 27 марта, назначен Виталий Федоров, а организатором стала театральная мастерская «ТеМа».

Как сообщает «Мой портал», основным материалом для постановки станет подлинный прямой эфир, который вели девятиклассница Катя Власова и Денис Муравьев в день гибели. Актеры поделятся личными переживаниями и обсудят со зрителями историю подростков.

По словам руководителя МТЦ «Космос» Ильи Титова, в Тюмени только устанавливается культура создания контента для подростков.

– С ребятами особенно важно говорить на темы, которые их на самом деле волнуют, и включать в процесс не только как наблюдателей, но и как активных участников, – считает он.

Отметим, что премьера спектакля состоится в рамках II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена».