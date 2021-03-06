В тюменской поликлинике лечат зубы почти бесшумно работающей бормашиной Фото: Татьяна Коркина

Детское стоматологическое отделение открылось в тюменской поликлинике №4 (ул. Профсоюзная, 70). По данным департамента здравоохранения Тюменской области, отныне качественная стоматологическая помощь юным пациентам стала доступнее, а это одна из основных задач нацпроекта «Здравоохранение».

Открытие стоматологического отделения состоялось накануне Международного дня зубного врача, который отмечают 6 марта. Для отделения закупили три современных стоматологических установки, кресло пациента, столик врача с инструментами, камерой и монитором. Благодаря современному оборудованию стоматологи могут лечить пациентов почти без шума работающей бормашины. А один из приборов позволяет проводить лазерную диагностику кариеса и обнаружить скрытые кариозные полости.

Отделение оказывает терапевтическую стоматологическую помощь. Записаться на прием можно через контакт-центр поликлиники по телефону или через интернет.