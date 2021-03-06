Число абортов в Тюменской области за год снизилось на 15 процентов Фото: Татьяна Коркина

Число абортов по желанию женщин в Тюменской области снизилось на 15% по сравнению с 2019-м годом. По данным портала «Вслух.ру», на доабортном консультировании беременность сохранили 927 женщин, что составляет 18% от числа дам, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. Эти данные привели во время рассмотрения в Тюменской областной думе реализации нацпроекта «Демография».

В региональном управлении ЗАГС напомнили, что в 2020 году в регионе родилось 18,9 тысяч детей, в т.ч. 13,2 тысячи – в Тюмени. Также в регионе появился региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующего он увеличен с 40 до 100 тысяч рублей.