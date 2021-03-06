Тюменец-должник заплатил налог на автомобиль премиум-класса, чтобы улететь в Турцию

Тюменец-должник оплатил налог на автомобиль премиум-класса, чтобы улететь в Турцию Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Двадцатисемилетний тюменец, у которого был долг в 100 тысяч рублей за неуплаченный транспортный налог, обратился в районное отделение судебных приставов Ленинского АО Тюмени. У мужчины в собственности имеется внедорожник премиум-класса, однако транспортный налог на него он почему-то не платил.

Приставы уже предупреждали, что ему запрещен выезд за пределы России, но он игнорировал предостережения. Однако перед поездкой в Турцию молодой человек все-таки пришел к приставу-исполнителю, чтобы исполнить свои обязательства.

Мужчина, который запланировал дорогостоящий отдых, уплатил всю сумму и предъявил приставам квитанцию об уплате. После этого все ограничения с гражданина сняли.

Как сообщает портал «Мегатюмень», исполнительский сбор назначает судебный пристав-исполнитель, если должник не соблюдает сроки для добровольной уплаты, начисление которого составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Все средства идут в федеральный бюджет.