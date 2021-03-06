В Тюмени, несмотря на пандемию, открываются кафе, кофейни, кулинарии и бары Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на пандемию, в 2020 году сфера общественного питания в Тюмени показала рост. Так, число объектов общепита за год увеличилось на 227 единиц, посадочных мест – на 8,3 тысячи единиц. Больше всего прибавилось кафе, кофеен и магазинов кулинарии (по 47 единиц), баров (41) и ресторанов быстрой доставки (30).

Как сообщает «Вслух.ру», со ссылкой на данные Реестра объектов и субъектов общественного питания Тюмени, на 25 декабря 2020 года в областном центре работало почти 2,4 тысячи объектов общепита, или 101,7 тысячи посадочных места. По словам заместителя главы города Петра Вагина, наиболее популярными остаются форматы кафе и буфеты, за ним идут бары.

– Ситуация в 2020 году подтолкнула к развитию открытых площадок, веранд, террас рядом со стационарными объектами. Было размещено 100 таких площадок, по сравнению с предыдущим годом это больше на 30 объектов, – отметил Петр Вагин.

По итогам 2020 года Тюменская область вошла в тройку лидеров среди регионов УФО по обороту общественного питания на душу населения, сообщает Тюменьстат. Первое место у Ямала, второе – у Югры.