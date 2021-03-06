Тюменские социально ориентированные НКО получают господдержку Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области сформирована система государственной поддержки социально ориентированных НКО, включая частные детсады и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дошкольным образованием. Об этом рассказала заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук. По ее словам, у них есть доступ к финансированию как в части выполнения государственного стандарта, так и в части присмотра и ухода за детьми наравне с бюджетными организациями.

Сейчас в Тюменской области 64 частных детских сада, которые посещают около 4,1 тысячи ребят. Обеспечение таких детей местами – востребованная ниша, которую эффективно занимает некоммерческие сектор.

– 49 организаций получают за оказание услуг средства из регионального и муниципального бюджетов, из них 38 имеют лицензию не только на присмотр и уход, но и на дошкольное образование, – подчеркнула Ирина Конончук.

Как сообщает «Тюменская линия», департамент занимается в том числе повышением квалификации педагогов, обучает их, оценивает и диагностирует. Субсидии на создание дополнительных мест для детей до трех лет – важная часть грантовой поддержки учреждений. Так, в 2020 году на такие гранты подали заявки 7 организаций, было создано 110 дополнительных мест для малышей.

– Сектор НКО в части дошкольного образования можно использовать в еще большем объеме, чем это делается сейчас. В планах департамента образования и науки работать над этим и продолжать поэтапно увеличивать финансирование негосударственных учреждений, – отметила Ирина Конончук.