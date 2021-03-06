В «Усадьбе Колокольниковых» прозвучат бразильские и испанские ритмы. Фото: Усадьба Колокольниковых

Концертная программа «Пробуждение весны: путешествие с гитарой» ожидает тюменцев сегодня, 6 марта в 18 часов, в музее «Усадьба Колокольниковых». Гости услышат популярные испанские, французские, бразильские и итальянские мелодии, сплетенные в разноцветный весенний букет.

Афиша весенней программы. Фото: Усадьба Колокольниковых

Как сообщает «Тюменская область сегодня», весеннее настроение гостям подарят музыканты центра культуры и творчества «Тюмень», в т.ч. гитаристы Антон Дерябин и Сергей Яковенко. Ведущая Ольга Глазунова.

Учитывая то, что количество мест на концерт ограничено, нужно заранее зарегистрироваться на сайте или по телефону 8 (3452) 46-49-63. Вход свободный, но есть возрастное ограничение: 16+.