Тюменские воспитанники центра «Аванпост» поздравили женщин-ветеранов

Воспитанники центра «Аванпост» поздравили женщин-ветеранов

В преддверии 8 Марта воспитанники тюменского центра «Аванпост» поздравили женщин-ветеранов.

Как рассказала старший методист центра Леся Куринная, четверо волонтеров, одетых в форму красноармейцев и волонтеров Победы, поздравили пятерых женщин старше 90 лет.

Из-за ограничений пожилые тюменки побаиваются гостей, но для волотеров решили сделать исключение. Первые две бабушки пригласили общественников на чай, а третья показала фотоальбом и рисунок, который выполнил ее муж, военный летчик.

Воспитанники центра «Аванпост» поздравили женщин-ветеранов

– Бабушки очень трепетно и добродушно встретили ребят. А они, в свою очередь, подарили женщинам букеты тюльпанов, сладкие подарки и открытки с поздравлением к 8 Марта, – добавила Леся Куринная.