«Вам, любимые»: воспитанники «Борков» научились делать цветы из фетра. Фото: Дом "Борки"

Воспитанники дома социальной реабилитации «Борки» приняли участие во всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню.

Ребята впервые приняли участие в акции. Фото: Дом "Борки"

По словам ведущего специалиста регионального центра «Семья» Ирины Кустовой, педагоги организовали для ребят мастер-классы по изготовлению цветов из бумаги и фетра.

Вот такие поделки смастерили ребята. Фото: Дом "Борки"

Поделки ребята делали в течение нескольких дней. Младшие мастерили открытки из бумаги, старшие – цветы из фетра.

Работа была трудоемкой. Фото: Дом "Борки"

- 8 марта они поздравят своих воспитателей с праздником, а затем выйдут на улицу и порадуют подарками жительницы села Борки, - цитирует Ирину Кустову ИА «Тюменская линия».

Творчество ребятишек. Фото: Дом "Борки"

В Международный женский день состоится концерт, где ребята поздравят воспитателей и друг друга с 8 марта и выступят с творческими номерами.

Цветы из фетра не отличить от живых! Фото: Дом "Борки"

По словам Ирины, концерты и мастер-классы в «Борках» проходят каждый год, но к акции «Вам, любимые» ребятня присоединилась впервые.