Новосибирца, который попался с наркотиками в Тюменском районе, упекли в тюрьму на 6,5 лет

Новосибирца, который попался полиции с наркотиками в Тюменском районе, упекли в тюрьму на 6,5 лет Фото: Татьяна Коркина

Шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил 24-летний житель Новосибирска. Молодой человек признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Соответствующий приговор на днях вынес Тюменский районный суд Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 5 ноября 2020 года в лесу около Петербурга молодой человек забрал из тайников более 1,8 кг марихуаны и гашиша. Наркоту он собирался сбывать в Новосибирске.

Однако 9 ноября сотрудники ДПС на посту в Тюменском районе остановили автомобиль «Тойота Камри», которым и управлял молодой человек. Водитель заметно нервничал, поэтому полицейские решили осмотреть автомобиль. Опасные вещества они обнаружили в багажном отделении и перед передним пассажирским сиденьем.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о тюменце, которого отправили в колонию за езду под наркотиками. Кроме того, в феврале стало известно о студентке, которая торговала наркотиками, а в середине лета 2020 на подобном преступлении попались двое супругов.