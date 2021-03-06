На Бабарынке в Тюмени два собутыльника ограбили третьего, забрав перчатки, деньги и кольцо Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту грабежа 35-летнего тюменца возбудили против ранее неоднократно судимых 24-летнего жителя Вагайского района и 29-летнего жителя Ишима. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в подъезде многоэтажки молодые люди избили потерпевшего и забрали у него деньги и ценные вещи.

После того, как потерпевший подал заявление в отдел полиции №8, сотрудники уголовного розыска отправились на место происшествия. Там они изъяли улики и задержали двух подозреваемых. По их словам, они распивали алкоголь в подъезде общежития на улице Бабарынка. Скоро к ним присоединился и потерпевший.

Вскоре приятели поругались с собутыльником и затеяли драку. Избив мужчину, они забрали у него серебряное кольцо, перчатки и 4,5 тысячи рублей. Награбленное один из них оставил себ.

Теперь буйным молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Они задержаны.