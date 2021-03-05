В Вагае 92-летняя старушка передала 210 тысяч рублей девушке, которая пообещала снять порчу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Вагай поступило сообщение от 92-летней жительницы близлежащей деревни. Дело в том, что неизвестная похитила у нее 210 тысяч рублей.

К пенсионерке под предлогом покупки овощей зашла молодая девушка и заверила старушку, что на ней порча: «Нужно срочно снять». Она попросила передать ей все деньги, завернула их в газету и что-то шептала. Мошенница незаметно поменяла подлинные денежные купюры на сувенирные и отдала свёрток обратно, сказав, что его на время нужно спрятать.

– По ориентировке в Пермском крае злоумышленницу задержали автоинспекторы. Тобольские полицейские выехали в соседний регион и доставили ее в отдел полиции. Оказалось, что женщина причастна к еще одному факту мошенничества. Под таким же предлогом она «развела» 79-летнюю жительницу Тобольского района, украв 10 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Ранее судимая за мошенничества 32-летняя уроженка Кировской области вину признала и возместила потерпевшим причиненный материальный ущерб. В настоящее время по решению суда ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.