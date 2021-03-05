Школьники из Тюмени примут участие во всероссийском онлайн-квизе, посвященном женщинам-героям. Фото: РДШ | Тюменская облаcть во ВКонтакте.

Школьники из Тюмени могут принять участие во всероссийском онлайн-квизе, который посвящен женщинам-героям. Мероприятие состоится завтра, 6 марта, в 12.00 по московскому времени в группе военно-патриотического направления РДШ в социальной сети «ВКонтакте».

По информации Российского движения школьников, для участия надо собрать команду из 4-5 человек от 8 до 18 лет и выбрать капитана. Каждый учащийся должен быть зарегистрирован на сайте рдш.рф и подать заявку на участие.

Побороться за победу в викторине могут не только учащиеся общеобразовательных школ, но и воспитанники учреждений дополнительного образования. Три лучшие команды получат памятные призы от организаторов, передает «Тюменская линия».