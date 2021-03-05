В Тюмени открылась фотоставка с сотрудницами моногоспиталя. Фото - "Тюменская линия".

В Тюмени открылась выставка фотографий с сотрудницами моногоспиталя. На снимках – десять врачей ОКБ № 1. Идею показать женщину-медика на рабочем месте и ее вид в обычной жизни воплотила Общественная молодежная палата при региональном парламенте

– Фотосессия была организована так, чтобы не нарушать рабочий распорядок моногоспиталя. Когда закончится выставка, фотографии подарят каждой героине. Формат позволяет и разместить снимки в кабинете, и украсить ими дом, – поделился председатель палаты Кирилл Харитонов.

Отметим, что это не первый опыт в организации фотовыставки для Общественной молодежной палаты области. Так, под эгидой федерального проекта «Большая история» проводили выставку «Учителя в Великой Отечественной войне». Эта экспозиция находится в тюменской школе № 94, передает «Тюменская линия».