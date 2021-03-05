В Тюмени 84-летний пенсионер стал папой. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени пенсионер стал папой и снова познает все прелести отцовства. 84-летний мужчина увидел своего ребеночка в прошлом году.

– Почти 33% из общего количества актов гражданского состояния, зарегистрированных органами ЗАГС региона, составляет рождение. В 2020 году на свет появились 18 928 малышей, – рассказали в управлении ЗАГС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что бОльшее количество рождений зарегистрировано в возрастной группе от 25 до 39 лет – мамами стали 76%, папами – 70%. 26 рождений зарегистрировано папами в возрасте от 60 до 84.